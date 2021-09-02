



В Волгоградской области ситуация с коронавирусом напоминает принцип работы маятника – изменения в количестве заболевших по результатам ежесуточной статистики есть, но они незначительны. Так, за минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 350 человек. Накануне сообщалось о 348 новых заболевших, а сутками ранее – о 349. То есть количество новых случаев коронавируса, выявляемых в регионе ежедневно, достаточно высоко и стабильно – тенденции к снижению не наблюдается. То же самое можно сказать и о статистике смертельных случаев – показатели примерно одни и те же. За минувшие сутки в регионе скончались еще 16 человек. Всего в Волгоградской области в скорбном списке умерших – 2323 жителя.



