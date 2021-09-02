В Волгоградской области снова подорожал бензин





Очередной рост цен на бензин зафиксирован за последнюю неделю в Волгоградской области. Больше всего подорожал бензин марки АИ-95 – на 0,62%. Теперь литр этого вида топлива стоит в среднем 51,56 рубля. Бензин марки АИ-92 стал дороже на 0,02% (45,84 рубля). Цена литра АИ-98 осталась прежней – 55,31 рубля за литр. Не изменилась и стоимость дизтоплива – 49,30 рубля за литр.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с начала года стоимость бензина в Волгоградской области увеличилась на 1,5-2 рубля. В последнее время взлетели и цены на газ. А на днях на некоторых заправках в Волгограде он и вовсе исчез.



