В Волгоградской области снова подорожал бензин

Парк Лесогород в Волгограде погрузился во тьму из-за порванного кабеля02.09.2021 17:53
В налоговых органах Волгоградской области появились вакантные места02.09.2021 17:47
Столовая мечты: в волгоградском регионе запущено в работу первое школьное кафе02.09.2021 17:33
В Волгоградской области резко похолодает02.09.2021 17:14
Детский лагерь закрыли под Волгоградом за коронавирусные нарушения02.09.2021 12:11
За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в Светлоярском районе Волгоградской области по решению суда приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря. Как уточнила руководитель объеденной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением районного суда работа...