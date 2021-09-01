Более 733 тысяч волгоградцев получат 10 тысяч рублей в сентябре

Общество 01.09.2021 08:59
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01.09.2021 08:59
В Волгоградской области единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в соответствии с Указом Президента РФ получат примерно 733 тысяч граждан: более 721 тысяч пенсионеров и 12 тысяч военных, которым выплачивают пенсию по линии ПФР. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области. Выплата придет всем пенсионерам: работающим и неработающим, тем, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе детям-инвалидам, а также по потере кормильца.
Денежные средства выплатят получателям в сентябре 2021 года: гражданам, получающим пенсию через кредитные организации, деньги поступят уже 2 сентября, а гражданам, пользующимся услугами отделений почтовой связи - в тот же день, что и пенсию. В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая, пояснили в пенсионном фонде. Указанная выплата будет осуществлена на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде РФ. Подавать заявление для получения выплаты гражданам не нужно.
Единовременная выплата не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки, а также не может быть удержана по исполнительному производству.
Напомним, 24 августа 2021 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым гражданам, получающим пенсию, будет предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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