Привитым учителям в Волгоградской области разрешили снять маски





Решением оперативного штаба руководителям общеобразовательных организаций региона рекомендовано разрешить педагогам проводить занятия без обязательного ношения масок. Однако послабление касается тех педагогических работников, кто выполнил требование регионального отделения Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Вопрос о том, будут ли в новом учебном году учителя по-прежнему проводить уроки в масках или уже без них, учитывая высокий процент вакцинированных педагогов, прозвучал на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с активом партии «Единая Россия».

«Что касается масочного режима – вы правы, есть ограничения, но педагоги очень ответственные люди: более 90 процентов учителей уже вакцинированы. Я признателен им, благодарю всех учителей, коллективы школ и средних специальных учебных заведений, всех, кто так ответственно относится к своей работе. Мы считаем, что в учительском сообществе практически есть достижение коллективного иммунитета. Мы обсуждали этот вопрос в оперативном штабе, обсуждали его со специалистами, и я не вижу оснований принимать решение, чтобы все учителя находились в школах, в классах в масочном режиме. Мы считаем это нецелесообразным», — ответил тогда глава региона.

Новый учебный год в Волгоградской области начнется в очном режиме, за парты сядут более 260 тысяч учеников, из них 26 тысяч первоклассников.