Общество

Полицию Волжского возглавил борец с экстремизмом

Общество 30.08.2021 17:41
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30.08.2021 17:41


Начальником управления МВД по городу Волжскому назначен полковник полиции 43-летний Александр Беремесенко, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Нового руководителя личному составу представил начальник областного Главка, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.
Александр Беремесенко окончил Волгоградскую академию МВД и работает в органах с 1999 года. В январе 2012 года он возглавил один из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Спустя пять лет Александр Александрович перешел из УЭБиПК в Центр противодействия экстремизму, с должности начальника которого назначен в полицию Волжского. За время службы Александр Беремесенко был удостоен ведомственных и государственных наград, подчеркнули в пресс-службе областного ГУ МВД.
Об отставке предыдущего начальника УМВД по Волжскому стало известно в минувшую пятницу: Юрий Хонин написал рапорт об отставке в связи с достижением выслуги лет, дающей право на пенсию. Он проработал в полиции почти 30 лет. Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области заявляли о проведении проверки достоверности размещенных в интернете сведений о ДТП, якобы совершенном начальником УМВД России по Волжскому Юрием Хониным. Проведение проверки поручили подразделению собственной безопасности Главка, о ее результатах не сообщалось.

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