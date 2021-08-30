В Волгограде по просьбам пассажиров поменяли расписание пригородного поезда

Общество 30.08.2021 17:13
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30.08.2021 17:13
В Волгоградской области меняется график курсирования ежедневного пригородного поезда № 6204 Канальная-Волгоград-1. В Приволжской железной дороге сообщили, что он будет отправляться со ст.Канальная в 17-58 (на 5 часов 6 минут позже) и прибывать на конечную станцию Волгоград-1 в 19-21. Изменится расписание с 4 сентября. В Приволжской железной дороге пояснили, что поводом для внесенных корректировок в график движения поезда стали многочисленные просьбы пассажиров.
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