Общество

Справка об отсутствии задолженности за электроэнергию стала доступна в Личном кабинете

Общество 31.08.2021 09:40
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31.08.2021 09:40


«Волгоградэнергосбыт» добавил в Личный кабинет потребителя еще одну опцию. Теперь справку об отсутствии задолженности за электроэнергию можно скачать, нажав на соответствующую кнопку. Документ предоставляется в формате pdf и подписан усиленной электронной подписью представителя компании.
«Справку об отсутствии долга можно получить без посещения офиса, что значительно сэкономит время абонентов. Особенно это удобно тем, кто продает жилую недвижимость. При  наличии задолженности, оплатить долг можно здесь же, на сайте и без комиссии», – поясняют в компании.
«Волгоградэнергосбыт» стремится упростить взаимодействие абонентов с компанией, для этого увеличивает количество онлайн сервисов в Личном кабинете на сайте и в мобильном приложении.
Уже сейчас абонент в онлайн-режиме может передать показания, произвести оплату, скачать квитанцию, направить заявление и сделать другие необходимые действия.
Современные онлайн-сервисы – это удобно, безопасно и несложно для любого пользователя. Эти преимущества оценили волгоградцы-абоненты «Волгоградэнергосбыта» – около 220 тысяч из них завели Личный кабинет на сайте энергетиков, почти 100 тысяч потребителей отказались от бумажной квитанции и получают ее в электронном виде.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

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