Общество

В Волжском квартиру пенсионерки обесточили из-за долга умершего супруга

Общество 30.08.2021 15:15
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30.08.2021 15:15


Прокуратура вступилась за 70-летнюю жительницу Волжского, квартиру которой без уведомления в июне текущего года отключили от электроснабжения. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по жалобе пожилой женщины была проведена проверка.
Установлено, что ресурсоснабжающая организация направила письмо о наличии задолженности за потребленную электроэнергию на имя супруга заявительницы, который умер в 2007 году. В этой связи получить почтовую корреспонденцию на иное лицо женщине не представилось возможным.
Прокуратурой Волжского в адрес руководства ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. После вмешательства прокуратуры свет пенсионерке подключили. Вопрос урегулирования задолженности в настоящее время решается в гражданско-правовом порядке.

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