Лавров прилетел в Волгоград: Герой России встретил Героя Труда





Борт министра иностранных дел РФ, Героя Труда Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». С трапа министра встретил губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Лавров примет участие в церемонии передачи 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве.

Штандарты подразделений хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Минобороны. Их передадут в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. Отсюда колонна ретро-автомобилей со знаменами проедет по улицам Рокоссовского, Жукова, 7-й Гвардейской, где проходил передний край обороны. Штандарты будут храниться в музее-панораме «Сталинградская битва», который включит их в фондовую коллекцию и проработает вопрос экспонирования.

Сергей Лавров также встретится с ветеранами Великой Отечественной войны в администрации Волгоградской области и учениками школы народной дипломатии в музее-панораме «Сталинградская битва».