Лавров прилетел в Волгоград: Герой России встретил Героя Труда

Общество 30.08.2021 10:58
0
30.08.2021 10:58
Борт министра иностранных дел РФ, Героя Труда Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». С трапа министра встретил губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Лавров примет участие в церемонии передачи 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве.
Штандарты подразделений хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Минобороны. Их передадут в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. Отсюда колонна ретро-автомобилей со знаменами проедет по улицам Рокоссовского, Жукова, 7-й Гвардейской, где проходил передний край обороны. Штандарты будут храниться в музее-панораме «Сталинградская битва», который включит их в фондовую коллекцию и проработает вопрос экспонирования.
Сергей Лавров также встретится с ветеранами Великой Отечественной войны в администрации Волгоградской области и учениками школы народной дипломатии в музее-панораме «Сталинградская битва».
Реклама
Полицию Волжского возглавил борец с экстремизмом30.08.2021 17:41
Общество 30.08.2021 17:41
В Волгограде по просьбам пассажиров поменяли расписание пригородного поезда30.08.2021 17:13
Общество 30.08.2021 17:13
Престарелой жительнице Волгоградской области вернули незаконно снятую за чужой долг пенсию30.08.2021 16:55
Общество 30.08.2021 16:55
В Волгоградской области за один месяц умерли от всего почти 4 тысячи человек30.08.2021 16:23
Общество 30.08.2021 16:23
Сергей Лавров пригласил в МИД волгоградскую молодежь30.08.2021 15:38
Общество 30.08.2021 15:38
В Волжском квартиру пенсионерки обесточили из-за долга умершего супруга30.08.2021 15:15
Общество 30.08.2021 15:15
Это половина райцентра: количество жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растет30.08.2021 12:26
Общество 30.08.2021 12:26
Минобороны передало Волгоградской области 11 знамен времен войны30.08.2021 11:40
Общество 30.08.2021 11:40
Почти 1 миллион рублей штрафов собрали с любителей природы в Волгоградской области30.08.2021 10:21
Общество 30.08.2021 10:21
День города в Волгограде отпразднуют в онлайн и в офлайн форматах30.08.2021 10:11
Общество 30.08.2021 10:11
В Волгограде провалили программу по озеленению30.08.2021 08:54
Общество 30.08.2021 08:54
ВАИЖК: ставка от 5% «Семейной ипотеки» фиксируется на весь срок30.08.2021 08:50
Общество 30.08.2021 08:50
Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФО29.08.2021 18:28
Общество 29.08.2021 18:28
В Волгоградской области стало меньше безмасочников29.08.2021 17:46
Общество 29.08.2021 17:46
Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской области29.08.2021 16:45
Общество 29.08.2021 16:45
Реклама