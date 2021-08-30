День города в Волгограде отпразднуют в онлайн и в офлайн форматах

Общество 30.08.2021 10:11
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30.08.2021 10:11
Порядка 70 мероприятий подготовлено в рамках празднования дня города-героя Волгограда. В этом году 432-ую годовщину основания города будут отмечать 11 и 12 сентября, при этом большую часть мероприятий можно будет увидеть на сайтах и страничках в социальных сетях учреждений культуры, образования, молодежной сферы, пояснили в администрации города. Волгоградцы и гости города смогут также побывать на винном фестивале, приобрести изделия местных умельцев на хэнд-мейд ярмарке и полюбоваться праздничным фейерверком.
Главный концерт с участием творческих коллективов города пройдет в онлайн формате. А вот специализированную ярмарку на территории рядом с музеем «Россия – моя история» горожане смогут посетить лично. В рамках данного мероприятия состоится винный тематический фестиваль, на котором волгоградцам представят продукцию российских виноделов.
11 сентября в 10.00 на стадионах Волгограда стартует открытое первенство по футболу, а в акватории Волги в этот же день с 12.00 до 18.00 состоится парусная регата «Кубок Сталинграда».
11 - 12 сентября с 12.00 - 22.00 в парке «Раздолье» пройдет хэнд-мейд ярмарка «О!Маркет». 12 сентября в 12.00 с нижней террасы наб. 62-й Армии стартует авто-, мотопробег участников технических клубов Волгограда и Волгоградской области «Колеса истории». Участники проедут колонной по проспекту им. В.И. Ленина мимо Мамаева кургана, после чего вернутся на площадь Павших Борцов.
А 12 сентября в 21.00 на нижней террасе Набережной 62-й Армии прогремит праздничный фейерверк. Все офлайн-мероприятия состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом в мэрии просят волгоградцев пользоваться медицинскими масками в общественных местах и в транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.
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