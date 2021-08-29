Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФО

Общество 29.08.2021 18:28
0
29.08.2021 18:28
В Волгоградской области средний размер назначенных пенсий в 2021 году составил почти 15 тысяч рублей. По данным Росстата, этот показатель в регионе достиг 14901 рубля. В 2020 году он составлял 14110 рублей. Среди субъектов Южного федерального округа больше средние пенсии только в Севастополе – 15203 рубля. Меньше всего получают пенсионеры в Калмыкии – 13269 рублей.
Однако реальный размер пенсий растет не так заметно. Так, в 2021 году по сравнению с предыдущим годом он стал больше всего на 0,2%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом реальные пенсии увеличивались заметнее – почти на 4%.
Реклама
В Волгоградской области стало меньше безмасочников29.08.2021 17:46
Общество 29.08.2021 17:46
Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской области29.08.2021 16:45
Общество 29.08.2021 16:45
Отстранят от работы?: что грозит с 30 августа непривитым от COVID волгоградцам29.08.2021 14:31
Общество 29.08.2021 14:31
Волгоградскому лету предсказали жаркий финал29.08.2021 10:05
Общество 29.08.2021 10:05
В Волгоградской области снизились средние зарплаты медиков28.08.2021 20:15
Общество 28.08.2021 20:15
В школах Волжского торжественные линейки пройдут на обновленных площадках28.08.2021 16:06
Общество 28.08.2021 16:06
Сотрудников Волгоградской областной думы проверят у психиатра28.08.2021 15:36
Общество 28.08.2021 15:36
В Волгоградской области вшей у населения стало в два раза меньше28.08.2021 13:05
Общество 28.08.2021 13:05
Умер прокурор Киквидзенского района Волгоградской области27.08.2021 18:13
Общество 27.08.2021 18:13
Босс кальянной в Волгограде «надымил» на 50 тысяч рублей штрафа27.08.2021 17:49
Общество 27.08.2021 17:49
Банк «Открытие»: больше половины жителей юга не готовы платить за просмотр кинофильмов27.08.2021 16:02
Общество 27.08.2021 16:02
Первый в Волгограде аквапарк открылся под занавес лета27.08.2021 14:53
Общество 27.08.2021 14:53
Министра Лаврова ждут в Волгограде на передачу знамен времен войны27.08.2021 14:47
Общество 27.08.2021 14:47
В Волгограде 30 августа временно закроют железнодорожный переезд27.08.2021 14:06
Общество 27.08.2021 14:06
Если нужен эвакуатор на дороге Москва-Волгоград27.08.2021 12:50
Общество 27.08.2021 12:50
Реклама