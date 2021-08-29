Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФО





В Волгоградской области средний размер назначенных пенсий в 2021 году составил почти 15 тысяч рублей. По данным Росстата, этот показатель в регионе достиг 14901 рубля. В 2020 году он составлял 14110 рублей. Среди субъектов Южного федерального округа больше средние пенсии только в Севастополе – 15203 рубля. Меньше всего получают пенсионеры в Калмыкии – 13269 рублей.

Однако реальный размер пенсий растет не так заметно. Так, в 2021 году по сравнению с предыдущим годом он стал больше всего на 0,2%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом реальные пенсии увеличивались заметнее – почти на 4%.



