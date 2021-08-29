Происшествия

В Волгограде торговый павильон сгорел из-за неисправной сплит-системы

Происшествия 29.08.2021 09:38
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29.08.2021 09:38


Торговый павильон в Дзержинском районе Волгограда на улице Новодвинской сгорел из-за неисправной техники. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной возгорания стал аварийный режим работы сплит-системы. В результате в торговом павильоне размером 10 на 30 метров загорелся утеплитель кровли. Пожарные расчеты справились с огнем за 25 минут. Погибших и пострадавших нет.

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