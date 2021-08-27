Умер прокурор Киквидзенского района Волгоградской области





Прокурор Киквидзенского района, старший советник юстиции Александр Шамрей скончался 27 августа на 53-м году жизни, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Уроженец Елани Александр Шамрей работал в органах прокуратуры с 2000 года. Прокурором Киквидзенского района он стал в июне 2015 года. «За время службы Александр Викторович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, талантливым и чутким руководителем, находившим творческий подход к решению поставленных задач. Его отличали трудолюбие, высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу», – говорится в официальном заявлении надзорного органа. Александр Шамрей был награжден знаком отличия «За верность закону» II степени.

Как стало известно ИА «Высота 102», прокурор Киквидзенского района скончался от последствий коронавирусной инфекции в одном из ковидных госпиталей.