Умер прокурор Киквидзенского района Волгоградской области

Общество 27.08.2021 18:13
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27.08.2021 18:13
Прокурор Киквидзенского района, старший советник юстиции Александр Шамрей скончался 27 августа на 53-м году жизни, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Уроженец Елани Александр Шамрей работал в органах прокуратуры с 2000 года. Прокурором Киквидзенского района он стал в июне 2015 года. «За время службы Александр Викторович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, талантливым и чутким руководителем, находившим творческий подход к решению поставленных задач. Его отличали трудолюбие, высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу», – говорится в официальном заявлении надзорного органа. Александр Шамрей был награжден знаком отличия «За верность закону» II степени.
Как стало известно ИА «Высота 102», прокурор Киквидзенского района скончался от последствий коронавирусной инфекции в одном из ковидных госпиталей.
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