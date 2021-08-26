Происшествия

Частная неотложка попала в ДТП на границе с Волгоградом

Происшествия 26.08.2021 16:41
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26.08.2021 16:41


Столкновение Toyota Yaris и кареты частной скорой помощи произошло при въезде на Волжскую ГЭС со стороны Волжского. По предварительным данным, в микроавтобусе с медиками не было пациентов – карета возвращалась с вызова. Пострадавших в ДТП нет, авария создала помехи проезду автомобилей – от удара Toyota развернуло поперек полосы встречного движения. Согласно сервису Яндекс.Карты, затора на участке в настоящее время нет.
Одновременно с ДТП на Волжской ГЭС авария с участием другой кареты волгоградской неотложки произошла в Ворошиловском районе на пересечении улиц Неждановой и Азизбекова. Машина медиков столкнулась с маршрутным такси 10С. По данным полиции, в карете скорой помощи тоже не было пациентов, пострадавших нет.

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