Волгоградский губернатор хочет вернуть местные авиалинии





Первым в России регионом, где начнут развивать малую авиацию, готова стать Волгоградская область, руководство которой заинтересовано в возобновлении местных авиаперевозок. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Его провел помощник президента РФ Игорь Левитин на площадке аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе.

По прилету в Волгоград Левитин, руководство министерства и департамента транспорта России, Росавтодора, профильной комиссии ГД РФ и Международной ассоциации аэропортов в очередной раз оценили реконструкцию аэропорта. Из Гумрака участники совещания приехали в аэроклуб в Среднеахтубинском районе. Эта база известна как место первого в СССР прыжка с парашютом с аэростата; отсюда во время Сталинградской битвы взлетали истребители, штурмовики и бомбардировщики.

В советские годы летчики Волгоградского объединенного авиаотряда выполняли по 20 рейсов между 14 населенными пунктами Волгоградской области. Они же доставляли по воздуху пациентов, патрулировали леса и обрабатывали поля. В 90-е годы отрасль пришла в упадок, и несколько лет назад власти Волгоградской области спасли территорию аэродрома от застройки, вернув отчужденные земли в госсобственность.

Теперь здесь современный центр по подготовке летчиков и парашютистов. На базе аэроклуба совместно с Минобороны реализуется крупнейший в ЮФО патриотический проект. Клуб также готовит спортсменов-парашютистов по госзаданию, с 1 сентября начнет сертифицированную подготовку пилотов малой авиации. «Регион увидел перспективу и сумел найти на это деньги», – высоко оценил проделанную работу Левитин.

«Учитывая большую протяжённость Волгоградской области, считаю, что у нас есть серьёзные возможности по развитию малой авиации, — сказал Андрей Бочаров. — У нас есть высокая социально-экономическая заинтересованность в использовании широких возможностей малой авиации, в том числе для поэтапного возобновления местных (внутрирегиональных) авиаперевозок».

Расширить эти возможности можно через развитие межрегиональных авиаперевозок с промежуточной посадкой и участием в софинансировании трёх и более субъектов России. Это удешевит стоимость перевозок, а благодаря экономии региональных бюджетов можно будет увеличить их географию. Рассмотреть и обсудить такой вариант предложил на совещании Андрей Бочаров.

Есть и сдерживающие факторы развития отрасли малой авиации, и Волгоградская область заинтересована в их преодолении. Это снижение требований к аэродромам, расширение парка отечественных легкомоторных самолетов, увеличение их допустимой скорости, усиление роли государства в создании инфраструктуры и подготовка пилотов.