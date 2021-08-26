Общество

Волгоградский губернатор хочет вернуть местные авиалинии

Общество 26.08.2021 12:55
0
26.08.2021 12:55


Первым в России регионом, где начнут развивать малую авиацию, готова стать Волгоградская область, руководство которой заинтересовано в возобновлении местных авиаперевозок. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Его провел помощник президента РФ Игорь Левитин на площадке аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе.
По прилету в Волгоград Левитин, руководство министерства и департамента транспорта России, Росавтодора, профильной комиссии ГД РФ и Международной ассоциации аэропортов в очередной раз оценили реконструкцию аэропорта. Из Гумрака участники совещания приехали в аэроклуб в Среднеахтубинском районе. Эта база известна как место первого в СССР прыжка с парашютом с аэростата; отсюда во время Сталинградской битвы взлетали истребители, штурмовики и бомбардировщики.
В советские годы летчики Волгоградского объединенного авиаотряда выполняли по 20 рейсов между 14 населенными пунктами Волгоградской области. Они же доставляли по воздуху пациентов, патрулировали леса и обрабатывали поля. В 90-е годы отрасль пришла в упадок, и несколько лет назад власти Волгоградской области спасли территорию аэродрома от застройки, вернув отчужденные земли в госсобственность.
Теперь здесь современный центр по подготовке летчиков и парашютистов. На базе аэроклуба совместно с Минобороны реализуется крупнейший в ЮФО патриотический проект. Клуб также готовит спортсменов-парашютистов по госзаданию, с 1 сентября начнет сертифицированную подготовку пилотов малой авиации. «Регион увидел перспективу и сумел найти на это деньги», – высоко оценил проделанную работу Левитин.
«Учитывая большую протяжённость Волгоградской области, считаю, что у нас есть серьёзные возможности по развитию малой авиации, — сказал Андрей Бочаров. — У нас есть высокая социально-экономическая заинтересованность в использовании широких возможностей малой авиации, в том числе для поэтапного возобновления местных (внутрирегиональных) авиаперевозок».
Расширить эти возможности можно через развитие межрегиональных авиаперевозок с промежуточной посадкой и участием в софинансировании трёх и более субъектов России. Это удешевит стоимость перевозок, а благодаря экономии региональных бюджетов можно будет увеличить их географию. Рассмотреть и обсудить такой вариант предложил на совещании Андрей Бочаров.
Есть и сдерживающие факторы развития отрасли малой авиации, и Волгоградская область заинтересована в их преодолении. Это снижение требований к аэродромам, расширение парка отечественных легкомоторных самолетов, увеличение их допустимой скорости, усиление роли государства в создании инфраструктуры и подготовка пилотов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
26.08.2021 16:15
Общество 26.08.2021 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 14:12
Общество 26.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 12:15
Общество 26.08.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 11:50
Общество 26.08.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2021 11:29
Общество 26.08.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 10:43
Общество 26.08.2021 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 09:49
Общество 26.08.2021 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2021 08:39
Общество 26.08.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 19:25
Общество 25.08.2021 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 16:45
Общество 25.08.2021 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2021 16:37
Общество 25.08.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 15:07
Общество 25.08.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 12:26
Общество 25.08.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 11:01
Общество 25.08.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 10:30
Общество 25.08.2021 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Частная неотложка попала в ДТП на границе с ВолгоградомСмотреть фотографии
16:15
Помощник Путина протестировал новую дорогу через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
14:12
Маршрутки на юге Волгограда перенаправили к первому в городе аквапаркуСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде включили скоростной печатный станок для бюллетенейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Тракториста обвиняют в поджоге степи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Тогда мы едем к вам: волгоградских пенсионеров у лавочек прививают от коронавирусаСмотреть фотографии
13:12
На форуме Армия ПСБ представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПКСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский губернатор хочет вернуть местные авиалинииСмотреть фотографии
12:41
Суточная заболеваемость коронавирусом бьет новые рекорды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:15
Опасные для детей аттракционы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Банк ДОМ.РФ поддержал благотворительный хоккейный матчСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде водитель люксовой иномарки врезался в такси с пассажирамиСмотреть фотографии
11:29
В поселке под Волгоградом станет светлее на два года раньше срокаСмотреть фотографии
11:11
Четыре человека пострадали в Волгоградской области в дорожной аварииСмотреть фотографии
10:43
«Дорога – сказка»: водители оценили поездки по мосту через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
10:37
Руководство бюро медико-социальной экспертизы идет под суд за взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:49
ДОМ.РФ: участие граждан в развитии городов доказало свою эффективностьСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде грядет новый снос гаражейСмотреть фотографии
20:02
После пожара на мусорном полигоне под Волгоградом завели делоСмотреть фотографии
19:25
«Остаемся без работы, но будем бороться»: истории волгоградцев, отказавшихся прививатьсяСмотреть фотографии
18:05
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»Смотреть фотографии
17:17
Улицу под Волгоградом очистят от мусора за миллион рублейСмотреть фотографии
16:45
МТС привезет в Волгоград Фестиваль уличного кино: 28 и 29 августа в парке «Раздолье» пройдут показы короткометражных фильмовСмотреть фотографии
16:37
В скандал с захоронением бездомных собак в Волгограде втягивают догхантеровСмотреть фотографии
15:45
Сразу несколько видов вирусов атакуют жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
АО «КАУСТИК» – лидер среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округаСмотреть фотографии
15:07
В два раза подорожала капуста в Волгоградской области за летоСмотреть фотографии
14:38
К школе готовы: с какими смартфонами сядут за парты волгоградские школьникиСмотреть фотографии
14:00
Безработный с ножом заставил жителя Волжского оплатить покупкиСмотреть фотографии
13:33
Под Волгоградом задержали судебного пристава за взяткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 