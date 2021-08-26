Общество

Опасные для детей аттракционы выявили в Волгоградской области

Общество 26.08.2021 12:15
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26.08.2021 12:15


Детские аттракционы с опасными для жизни и здоровья нарушениями вскрыли прокуроры и сотрудники инспекции гостехнадзора в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с многочисленными нарушениями работал детский аттракцион "Тарзания" в Комсомольском саду в Волгограде. Установлено, что в веревочном парке по маршруту движения детей размещались травмоопасные предметы, металлические конструкции с острыми и незащищенными краями. Сопровождение прохождения препятствий аттракциона инструкторами не осуществлялось, правила техники безопасности посетителям не разъяснялись. Гендиректору организации внесено представление, а материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении организатора к административной ответственности.
Аналогичное представление внесено и МБОУ СШ № 17 в Камышине, где выявлены нарушения при эксплуатации скалолазного стенда. Выявлено, что стена, на которой размещено семь скалодромных стендов, разделена баскетбольным кольцом, закрепленным на металлической конструкции, что может способствовать получению травм при падении. 
Многочисленные нарушения выявлены и при эксплуатации батутов в четырех районах Волгограда и двух районах Волгоградской области. Прокурором Жирновского района внесено представление директору МКУ "Благоустройство парка и досуговое обслуживание", которым не приняты меры по оборудованию аттракционов "Колокольчик", "Юнга", "Качели комбинированные" эвакуационными знаками, приборами для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха, надлежащему ограждению аттракционов. Нарушения при оказании развлекательных услуг несовершеннолетним выявлялись прокурорами Быковского, Дубовского, Иловлинского, Суровикинского районов Волгоградской области, Волжского и Волгограда.
Всего в ходе настоящей проверки выявлено более 150 нарушений, в целях устранения которых внесено 32 представления, в органы контроля (надзора) направлено 8 материалов для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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