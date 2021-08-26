Общество

В поселке под Волгоградом станет светлее на два года раньше срока

Общество 26.08.2021 11:29
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26.08.2021 11:29


На улицах Новосельской и Озерной в поселке Приморском в Калачевском районе установят долгожданное уличное освещение в ноябре 2021 года. Приморский включили в программу модернизации освещения по обращению жительницы Любови Никоновой на онлайн-приеме губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
По словам женщины, в местной администрации посельчанам заявили, что установка уличных светильников запланирована только в 2023 году. «Две улицы не освещаются полностью, они находятся в степи, в 300 метрах от основного поселка. Здесь живут почти одни пенсионеры. Очень темно, и нам страшно ходить», – пожаловалась Любовь Никонова.
Теперь Приморский включен в губернаторскую программу модернизации освещения, по которой с 2019 года построены или заменены опоры освещения, установлены энергоэффективные светильник  в 468 поселках и хуторах. В 2021 году по программе станет светлее еще в 275 поселениях Волгоградской области.
Лицом к лицу, правда, через экран монитора, с главой региона поговорил и житель поселка Ромашки Палласовского района Владимир Кужаков с острой для всего Заволжья проблемой качественного питьевого водоснабжения. «Принято решение о выделении дополнительных финансовых средств Палласовскому району для закачки воды в реку Торгун, – ответил посельчанину Андрей Бочаров. – По строительству водовода в Ромашках тоже решение принято: там проживает более 1200 человек, водовод в плохом состоянии. К концу 2022 года объект будет построен и сдан в эксплуатацию».
Систему централизованного водоснабжения в Ромашках реконструируют в следующем году, тогда же установят систему очистки. Проект подготовлен и прошел экспертизу. В 2023-2024 годах власти запланировали построить насосные станции и современные очистные сооружения, а также заменить изношенные трубы в Палласовке. Задачи по обеспечению жителей Заволжья качественной водой губернатор поставил во время рабочей поездки в Палласовку в минувший вторник.
В ходе онлайн-приема сегодня также был решен вопрос 87-летней Валентины Тимофеевой, живущей в аварийном доме в поселке Мирный Краснооктябрьского района Волгограда. Глава Волгограда Виталий Лихачев пообещал дочери пенсионерки переселить ее мать в благоустроенную двухкомнатную квартиру в ЖК «Парк Арена» до Нового года. Всего в 2021 году новые квартиры получат 1470 жильцов аварийных домов в Волгоградской области.
Губернатор, мэр Волгограда и прокурор Волгоградской области Денис Костенко выслушали на онлайн-приеме и тренера по тяжелой атлетике спортшколы города Ленинска Александра Абдулина. Многодетный отец обеспокоен, что по сделанному в конце 2020 года проекту до сих пор не начали строить универсальный спортзал. «В связи с увеличением цен на стройматериалы не будет ли затронут спортивный инвентарь, который был заложен в проекте?», – уточнил Абдулин. Андрей Бочаров заверил жителя, что проект скорректируют, а современный спорткомплекс с оговоренным ранее перечнем инвентаря в Ленинске построят к концу 2022 года. Объект включен в федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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