АО «КАУСТИК» – лидер среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округа





Волгоградский «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») признан победителем в окружном этапе общероссийского конкурса «Экспортер года».

По итогам работы в 2020 году доля экспорта в общей выручке компании составила 26,5%. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, этот показатель из года в год увеличивается благодаря расширению номенклатуры выпускаемой на предприятии продукции, диверсификации сбытовой сети, созданию системы технической поддержки потребителей и системы менеджмента качества. По итогам прошлого года волгоградский «КАУСТИК» экспортировал 18 видов продукции в 52 страны мира.

В частности, объем поставок за пределы России гранулированной каустической соды в прошлом году увеличился на 3,7%, товаров бытовой химии на 41,9%, гидроксида магния – на 83,7%. По итогам первого полугодия 2021 года поставки бишофита на внешние рынки увеличились на 35,5%, гидроксида магния на 12,8% и гранулированной каустической соды на 12,4%.