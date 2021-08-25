Грузовой паром с арбузами и людьми сняли с мели на Волгоградском водохранилище

Общество 25.08.2021 10:30
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25.08.2021 10:30
Возобновлена работа переправы «Камышин – Николаевск» на Волгоградском водохранилище, грузовой паром «Марш Славянки» сняли с мели. На нем находились 27 человек, три легковых автомобиля и 11 грузовиков с арбузами.
Судно село на мель в ночь с 23 на 24 августа в Николаевском районе на расстоянии 80 метров от берега. В 04.15 для буксировки и снятия с мели был задействован грузовой паром «Приокский-4», но в итоге «Марш Славянки» пришлось разгружать. Находившихся на борту людей поместили в комнату отдыха общей вместимостью 80 человек, на пароме был запас питьевой воды в объеме 100 литров. Экстренная помощь двух дежуривших поисково-спасательных подразделений аварийно-спасательной службы Камышина и Николаевска не понадобилась.
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