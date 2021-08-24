Из Волгоградской области отправится состав с мигрантами

Общество 24.08.2021 15:58
0
24.08.2021 15:58
Назначен дополнительный рейс поезда сообщением Волжский – Ташкент для вывоза граждан Узбекистана с территории России. В Приволжской железной дороге назвали дату отправления - 27 августа.
Из Волжского в Ташкент с осени прошлого года отправились уже десятки поездов с гражданами иностранного государства. Город в Волгоградской области долгое время оставался единственным в России хабом для возвращения мигрантов на родину. В Волжский приезжали оставшиеся из-за пандемии без работы граждане Узбекистана со всех концов России. Недавно с Узбекистаном было налажено и авиасообщение, однако из-за дороговизны билетов на самолет поезда в Ташкент вновь оказались востребованными.
Реклама
В РУСАЛе проходит акция «Собери ребенка в школу»24.08.2021 18:02
Общество 24.08.2021 18:02
В центре Волгограда на неделю перекроют улицу Глазкова24.08.2021 18:00
Общество 24.08.2021 18:00
Скончался экс-председатель суда в Волгоградской области24.08.2021 14:59
Общество 24.08.2021 14:59
В Волгограде страховая компания «СОГАЗ-Мед» приглашает студентов оформить новый полис ОМС24.08.2021 14:57
Общество 24.08.2021 14:57
Дорожники обследуют обвалившийся под фурой мост в Волгоградской области24.08.2021 14:42
Общество 24.08.2021 14:42
Власти города в Волгоградской области второй день не могут справиться с последствиями ливня24.08.2021 14:06
Общество 24.08.2021 14:06
Губернатор раскритиковал медленный ремонт центра онкопомощи в глубинке Волгоградской области24.08.2021 13:14
Общество 24.08.2021 13:14
В Волгоградской области усилят борьбу с рыбаками-браконьерами24.08.2021 10:08
Общество 24.08.2021 10:08
В Волгограде оштрафовали ресторан гостиницы из-за отсутствия антисептиков24.08.2021 08:57
Общество 24.08.2021 08:57
Волгоградцам объяснили причины исчезновения гриппа24.08.2021 08:48
Общество 24.08.2021 08:48
Волгоградцев заставляют прививаться под страхом увольнения24.08.2021 07:58
Общество 24.08.2021 07:58
Волгоградский губернатор расшевелил чиновников после «городищенских» наказов23.08.2021 22:10
Общество 23.08.2021 22:10
Палаты переполнены: больных с коронавирусом госпитализируют в коридоры ЦРБ Волгоградской области23.08.2021 20:00
Общество 23.08.2021 20:00
Дальнобойщик отказался от госпитализации после падения фуры с моста в Волгоградской области23.08.2021 19:15
Общество 23.08.2021 19:15
В Волгограде у 15 наркоманов и алкоголиков отобрали водительские права23.08.2021 17:25
Общество 23.08.2021 17:25
Реклама