До 14 градусов похолодает в Волгоградской области ночью





Ночные температуры в Волгоградской области местами опустятся до 14 градусов. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в Волгограде и районах области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Сегодня вечером и ночью в отдельных районах возможны ливни, сильные дожди и град.

Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. При грозах - до 22-27 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14...+19°градусов, температура днем будет +27...+32°. В Волгограде в ночные часы воздух остынет до +17...+19º градусов, а днем ожидается +27...+29º.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



