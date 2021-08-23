До 14 градусов похолодает в Волгоградской области ночью

Общество 23.08.2021 15:36
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23.08.2021 15:36
Ночные температуры в Волгоградской области местами опустятся до 14 градусов. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в Волгограде и районах области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Сегодня вечером и ночью в отдельных районах возможны ливни, сильные дожди и град.
Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. При грозах - до 22-27 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14...+19°градусов, температура днем будет +27...+32°. В Волгограде в ночные часы воздух остынет до +17...+19º градусов, а днем ожидается +27...+29º.
В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
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