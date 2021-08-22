Спорт

Болельщики волгоградского «Ротора» заявили о проблемах в команде

Спорт 22.08.2021 13:36
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22.08.2021 13:36


После вчерашнего поражения «Ротора» болельщики волгоградского клуба обратились с заявлением к игрокам команды, в котором  изложили ряд претензий к качеству игры футболистов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное на сайте болельщиков заявление, фанаты считают, что все отговорки на неполноценные сборы болельщиками уже не воспринимаются. 
«Дмитрий Хохлов, вы же пришли не просто так в наш клуб? У вас есть амбиции? Евгений Алдонин, вы вообще наш, "сине-голубой" и мы уверены, что вы пришли помочь от души и по зову сердца», - говорится в обращении. Но почему в клубе не происходят перемены к лучшему, фанаты не понимают. 
«Да, болельщики терпели. И вчера, может,  сыграли первый матч с командой, которая играет в открытый футбол. Наверное,  это первый матч в сезоне с участием "Ротора", когда его не скучно было смотреть. Но это благодаря "Факелу"», - считают волгоградцы.
«Может,  вам собраться уже командой без тренерского штаба, и решить все внутренние проблемы? Создаётся ощущение, что в команде есть некие проблемы с взаимоотношениями между игроками. Вы видите, что уровень негатива зашкаливает. И, пожалуйста, не говорите в интервью про задачу возвращения в РПЛ. Делайте это на поле», - предложили болельщики футболистам. 
Между тем, не все фанаты поддержали это обращение к игрокам «Ротора». Некоторые считают, что вопросы нужно задавать не футболистам и даже не тренерскому штабу, а руководству клуба и областного спорткомитета. 
Напомним, накануне «Ротор» проиграл воронежскому «Факелу» и потерпел первое поражение в РПЛ после серии ничьих и одной победы. Сейчас волгоградский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ из двадцати позиций. Главный тренер волгоградского клуба Дмитрий Хохлов объяснил вчерашнее поражение нехваткой остроты атак волгоградцев и спутавшим все карты «Ротора» пенальти. 
Фото СК "Ротор" ВК.

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