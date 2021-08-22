В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата Госдумы





Арбитражный суд Волгоградской области отказался накладывать обеспечительные меры в виде запрета продажи помещений ТЦ «Диамант на Комсомольской» в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, соответствующее ходатайство заявило ООО «Фабус». Общество судится с ООО «Нижневолжскдорстрой» и ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд» за право собственности на подвал площадью 2127,1 кв.м. в этом торговом центре.

В обосновании принятия обеспечительных мер представители ООО «Фабус» указали, что собственник имущества - ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд» - является банкротом и в настоящее время проводит действия по его отчуждению, а именно производит реализацию своего недвижимого имущества в торговом центре «Диамант на Комсомольской», расположенном на ул. Комсомольская, 3, в числе которого и спорный подвал. В случае продажи здания, вернуть спорное имущество или денежную компенсацию за него будет проблематично. Суд посчитал, что такие доводы носят предположительный характер, а субъективных опасений заявителя недостаточно для принятия обеспечительных мер в виде наложения запрета на продажу имущества.

Отметим, что ТЦ «Диамант на Комсомольской» выставлялся на продажу несколько раз, однако покупателей на торговые площади, расположенные в самом центре Волгограда, почему-то не нашлось. Ранее отмечалось, что это имущество находится в залоге.



