Очередной апокалипсис: на Волгоградскую область надвигается шторм с грозой и градом





Ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 22-27 м/с ожидаются в отдельных районах Волгоградской области сегодня с 13-15 часов и на грядущих выходных. О комплексе метеорологических явлений жителей региона предупредило областное ГУ МЧС России, сообщает ИА «Высота 102», прогноз погоды передал Волгоградский ЦГМС.

Порывы ветра до 27 м/с классифицируются по шкале Бофорта как сильный шторм. Сотрудник МЧС рекомендуют в такую погоду соблюдать меры предосторожности. В частности, следует парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов, обходить стороной шаткие строения, не стоять под ЛЭП и закрыть окна и форточки в помещениях. Особое внимание спасатели обращают на запрет выхода на водоем на маломерных судах.