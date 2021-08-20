Очередной апокалипсис: на Волгоградскую область надвигается шторм с грозой и градом

Общество 20.08.2021 13:30
0
20.08.2021 13:30
Ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 22-27 м/с ожидаются в отдельных районах Волгоградской области сегодня с 13-15 часов и на грядущих выходных. О комплексе метеорологических явлений жителей региона предупредило областное ГУ МЧС России, сообщает ИА «Высота 102», прогноз погоды передал Волгоградский ЦГМС.
Порывы ветра до 27 м/с классифицируются по шкале Бофорта как сильный шторм. Сотрудник МЧС рекомендуют в такую погоду соблюдать меры предосторожности. В частности, следует парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов, обходить стороной шаткие строения, не стоять под ЛЭП и закрыть окна и форточки в помещениях. Особое внимание спасатели обращают на запрет выхода на водоем на маломерных судах.
Напомним, стихия разыгралась еще минувшей ночью, когда по Волгограду пронеслась пыльная буря. Из-за сильнейших порывов ветра надломились и обрушились ветки здоровых деревьев. Около двух часов ночи муниципальным спасателям пришлось переправить на специальном плавсредстве сотрудников энергокомпании на остров Сарпинский. Там из-за урагана произошел обрыв на линии электропередачи.
Реклама
Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»20.08.2021 16:36
Общество 20.08.2021 16:36
Третью школу на 1000 мест построят в Волгограде20.08.2021 16:10
Общество 20.08.2021 16:10
Многомиллионный долг троих виновников взрыва дома в Волгограде выставили на торги20.08.2021 14:57
Общество 20.08.2021 14:57
Росстат одел волгоградских школьников по «смешным» ценам20.08.2021 12:58
Общество 20.08.2021 12:58
Волонтеры ВгАЗа оказали помощь волгоградским детям20.08.2021 12:26
Общество 20.08.2021 12:26
Все хуже и больше: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступать20.08.2021 11:48
Общество 20.08.2021 11:48
В Волгограде опостылевшей жильцам УК пригрозили лишением лицензии20.08.2021 11:19
Общество 20.08.2021 11:19
Ростовская компания отремонтирует 15 дорог в Волгограде за четверть миллиарда рублей20.08.2021 10:50
Общество 20.08.2021 10:50
Десятка лучших: в свой 20-й День рождения «ЕвроХим» чествует лучших профессионалов20.08.2021 10:42
Общество 20.08.2021 10:42
В Волгограде занялись распилом после песчаной бури20.08.2021 10:07
Общество 20.08.2021 10:07
В отношении директора волжского аквапарка возбудили дело после скандала с ребенком-инвалидом20.08.2021 08:05
Общество 20.08.2021 08:05
Жительница Волгоградской области умоляет сделать ей прививку от коронавируса19.08.2021 19:41
Общество 19.08.2021 19:41
«Вселенский потоп»: на юге Волгограда в подвалы домов несколько часов хлещет вода (ВИДЕО)19.08.2021 16:29
Общество 19.08.2021 16:29
Под Волгоградом матери-одиночке отказали в детском пособии из-за финансово успешной тезки19.08.2021 15:04
Общество 19.08.2021 15:04
Адское пекло: в Волгоградской области снова за +4019.08.2021 14:15
Общество 19.08.2021 14:15
Реклама