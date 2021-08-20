В Волгограде занялись распилом после песчаной бури

Общество 20.08.2021 10:07
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20.08.2021 10:07
Коммунальные и дорожные службы устраняют последствия песчаной бури, которая пронеслась в Волгограде сегодня ночью. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в результате сильных порывов ветра, достигающих 20 м/с, надломились и упали ветви здоровых зеленых насаждений на разных участках в нескольких районах города. Бригады муниципальных служб оперативно приступили к работам, наиболее крупные ветви уже распилены на фрагменты и вывезены с общественных территорий, часть подготовлены к вывозу. От мелких веток убраны пешеходные зоны вдоль основных городских и внутрирайонных дорог – пр. им. Ленина, ул. Менжинского, Хользунова, Шурухина, Качинцев, Лавровой, пр. Столетова и др.
Свободный проезд обеспечен по всем основным участкам улично-дорожной сети до начала утреннего часа пик. В настоящий момент работы продолжаются, задействовано пять бригад и несколько единиц спецтехники.
В два часа ночи, по просьбе энергокомпании, муниципальные спасатели оперативно доставили ее сотрудников с помощью специального плавсредства на остров Сарпинский для устранения технологического нарушения на энергосетях, также предположительно вызванного ураганным ветром.
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