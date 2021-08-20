Ростовская компания отремонтирует 15 дорог в Волгограде за четверть миллиарда рублей





Зарегистрированное в Ростовской области ООО «Тацинское ДСУ» проведет ремонт 15 дорог в Волгограде общей протяженностью 19 км. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, эта компания ранее ремонтировала такие улицы, как Хиросимы, Симбирская, Краснополянская и другие, нареканий к качеству работ у муниципалитета нет.

«Тацинское ДСУ», победитель электронного аукциона , предложило наименьшую цену – 240,2 млн рублей при начальной цене 259,7 млн рублей. Работы по восстановлению проезжей части улиц в пяти районах Волгограда станут так называемой третьей волной дорожного ремонта в областном центре. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Волгограде ранее были заключены контракты на восстановление 86 улиц. На дорогах первой очереди работы практически завершены, в настоящее время техника и бригады подрядных организаций вышли на объекты второй очереди.

Дороги третьей очереди подрядчику необходимо отремонтировать до наступления холодов. В Краснооктябрьском районе приведут в порядок улицу Гаражную, которая выходит на улицу Менделеева. Одну дорогу отремонтируют в Ворошиловском районе – улицу Линевскую. В Красноармейском районе дорожные работы начнутся на проспекте Героев Сталинграда (местный проезд). На юге города техника выйдет на улицы Дачная и Фадеева (от проспекта Героев Сталинграда до ул. имени Бахтурова, в районе горчичного завода). В Советском районе запланирован ремонт дороги на поселок Песчанка, ведущей от трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

Но больше всего дорожных объектов, подлежащих ремонту до конца 2021 года, находится в Дзержинском районе. Здесь приведут в порядок сразу девять автодорог. Это улица Двинская (от улицы Рокоссовского до дома №58 по улице Двинской), улица Зеленогорская (от улицы им. Генерала Толбухина до дома №11 по улице Колпинской), улица Республиканская, улица Раздольная (от улицы Ангарской до улицы Верхнебалканской), улица Семигорская, улица Южно-Украинская (от улицы Батумской до дома №2 по улице Южно-Украинской), улица Шекснинская (от проезда Дорожников до жилого дома №79 по улице Шекснинская), улица Космонавтов (от улицы Землячки до улицы имени Константина Симонова), улица Лесогорская (от улицы Землячки до улицы Лесная).