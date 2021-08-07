Общество

В Волгограде отремонтируют 15 автодорог за четверть миллиарда рублей

Общество 07.08.2021 16:12
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07.08.2021 16:12


Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на четверть миллиарда рублей объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, в перечне 15 объектов, которые расположены в пяти районах города. Начальная цена контракта - 259,7 миллиона рублей.
Так, в Краснооктябрьском районе отремонтируют улицу Гаражную, которая выходит на улицу Менделеева. Больше всего дорожных объектов, подлежащих ремонту, находится в Дзержинском районе. Здесь приведут в порядок сразу 9 автодорог. Это улица Двинская (от улицы Рокоссовского до дома №58 по улице Двинской), улица Зеленогорская (от улицы им. Генерала Толбухина до  дома №11 по улице Колпинской), улица Республиканская, улица Раздольная (от улицы Ангарской до улицы Верхнебалканской), улица Семигорская, улица Южно-Украинская (от улицы Батумской до дома №2 по улице Южно-Украинской), улица Шекснинская (от проезда Дорожников до жилого дома №79 по улице Шекснинская), улица Космонавтов (от улицы Землячки до улицы имени Константина Симонова), улица Лесогорская (от улицы Землячки до улицы Лесная).
Одну дорогу отремонтируют в Ворошиловском районе. Это улица Линевская. В Красноармейском районе дорожные работы начнутся на проспекте Героев Сталинграда (местный проезд). Приведут в порядок на юге города улицу Дачную и улицу им. Фадеева (от проспекта Героев Сталинграда до ул. имени Бахтурова, в районе горчичного завода).
В Советском районе запланирован ремонт дороги на поселок Песчанка, ведущей от трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский».
Итоги аукциона подведут 17 августа. Дорожные работы, соответственно, начнутся осенью после подписания контрактов.

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