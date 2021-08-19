Общество

Пробкам конец: на мосту под Волгоградом открыли двустороннее движение

Общество 19.08.2021 08:02
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19.08.2021 08:02


На мостовом переходе через Волжскую ГЭС перестало действовать реверсивное движение. Как сообщает ИА «Высота 102», это долгожданное событие уже привело к отсутствию  ставших привычными пробок на этом объекте. Правда, движение открыто пока не на всех полосах – проводятся работы по нанесению разметки. Но в любом случае, запуска полноценного движения по мостовому переходу ждать осталось недолго. В администрации Волжского пояснили, что это произойдет к концу августа.   
Напомним, капитальный ремонт объекта начался в 2019 году. Масштабная реконструкция сооружения, которое не приводилось в порядок несколько десятков лет, проходила поэтапно. Самым тяжелым периодом для водителей стали последние несколько месяцев, когда для движения была открыта всего одна полоса, а на мостовом переходе действовала реверсивная схема. Ожидание в пробках на солнцепеке составляло порой более часа. 

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