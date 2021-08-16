Общество

Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сыну

Общество 16.08.2021 18:06
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16.08.2021 18:06


Без машины и находившихся в салоне медицинских документов, необходимых для поездки на операцию 10-летнему ребенку, оставили приставы жительницу Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина не обнаружила своего автомобиля после выхода из поликлиники №9 Тракторозаводского района Волгограда, куда она приехала вместе с сыном. Очевидцы сообщили ей, что машину изъяли судебные приставы. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру, так как в салоне машины находились важные медицинские документы. 
Как следует из материалов надзорной проверки, у 10-летнего ребенка женщины в связи с наличием заболевания 17 августа этого года назначена операция в Московском кардиологическом центре. В связи с необходимостью предоставления ряда исследований волгоградка с ребенком приехали в поликлинику, а после выхода не обнаружили машины и документов.
Согласно ст.24 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" лицо, участвующее в исполнительном производстве, извещается о времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения, а копия постановления об аресте и изъятии имущества должника направляется сторонам исполнительного производства незамедлительно.
В нарушение указанных требований законодательства судебный пристав-исполнитель об аресте и изъятии транспортного средства заявительницу не уведомил, что повлекло за собой нарушение прав.
По итогам проверки в адрес руководства службы судебных приставов региона подготовлено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
В результате принятых прокуратурой мер необходимые для операции ребенка документы возвращены его матери. В настоящее время заявительница с сыном уехали в Москву для проведения необходимой операции.

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