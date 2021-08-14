В городе Волгоградской области закрыли кинотеатр из-за вспышки коронавируса

Общество 14.08.2021 10:21
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14.08.2021 10:21
В городском округе Фролово Волгоградской области приостановлена работа двух объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса и кинотеатра. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, такие меры приняты оперативным штабом в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Так, ежедневно диагноз COVID-19 подтверждается в среднем у 10 фроловчан. Кинотеатр и ФОК будут закрыты до конца августа.
В Волгоградской области не могут переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Количество заражений растет почти каждый день, смертность от инфекции остается на высоком уровне. Жители региона жалуются на огромные очереди в поликлиниках, на проблемы с вызовом врачей на дом.
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