Долги жильцов перед УК-банкротом выставили на торги в Волгограде

Общество 05.08.2021 19:55
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05.08.2021 19:55
На торги выставлено право требования ООО "УК "Волга-Комсервис" в Волгограде к потребителям услуг ЖКХ на сумму более 32,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, такие долги населения продаются за гораздо меньшую сумму - за 14,4 миллиона рублей. Примечательно, что цена в ходе торгов будет снижаться каждые 5 календарных дней. Минимальная цена (цена отсечения) указана в размере 1 440 000 рублей.
В документах отмечается, что размер дебиторской задолженности находится в постоянной динамике и может измениться как к дате проведения торгов, так и к дате заключения договора купли-продажи по итогам проведенных торгов.
На сайте ООО "УК "Волга-Комсервис" отмечено, что у компании в управлении находится десятки домов, в том числе аварийных, в Тракторзаводском районе Волгограда. Ранее "Высота 102" сообщала о претензиях жильцов к некачественной работе данной УК.
Согласно данным системы СПАРК, ООО "УК "Волга-Комсервис" (ИНН 3459061589) было признано банкротом в октябре 2019 года. В отношении компании введено конкурсное производство. УК задолжало 12 кредиторам более 13,5 миллиона рублей.
Фото из архива "Высоты 102"
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