Военные из Индии прибыли в Волгоград

Общество 01.08.2021 11:10
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01.08.2021 11:10
Группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии прибыла в международный аэропорт «Гумрак» города Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, иностранные гости примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск «Индра-2021». Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой в Волгоградской области, где и пройдут учения.
В них примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии. Будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.
Отмечается, что международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.
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