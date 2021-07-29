



В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 318 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе. Такого количества заболевших за сутки в Волгоградской области еще не выявлялось. Максимум суточной статистики фиксировался до этого лишь дважды, когда сообщалось о 317 заболевших.

Случаи коронавируса зафиксированы в 21 районах области, а также в Волгограде и в Волжском. Также стало известно еще о 14 умерших от COVID-19. Всего в Волгоградской области уже 1791 человек скончался от инфекции.



