Военные напустили дыма в Волгоградской области

Общество 27.07.2021 10:31
0
27.07.2021 10:31
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты укрыли густым дымом район сосредоточения своих войск на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, в рамках учения войск РХБ защиты подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе
автомобилей "КамАЗ", накрыв белым облаком площадь около 3 кв. км.
Отмечается, что войска, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.
Также были отработали приемы и способы специальной обработки техники, прибывшей из зоны химического заражения. Проведены мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой дегазации, дезинфекции и дезактивации вооружения и объектов в зоне условного заражения.
В учении приняли участие около 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 100 единиц специальной техники.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Реклама
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжей27.07.2021 11:14
Общество 27.07.2021 11:14
Путин объявил благодарность главе Волгограда27.07.2021 10:21
Общество 27.07.2021 10:21
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской области27.07.2021 09:48
Общество 27.07.2021 09:48
День Волжского стал праздником для всех горожан26.07.2021 19:28
Общество 26.07.2021 19:28
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской области26.07.2021 17:26
Общество 26.07.2021 17:26
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзей26.07.2021 16:45
Общество 26.07.2021 16:45
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавируса26.07.2021 16:22
Общество 26.07.2021 16:22
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачи26.07.2021 15:48
Общество 26.07.2021 15:48
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодке26.07.2021 15:03
Общество 26.07.2021 15:03
Волгоградку оштрафовали после отдыха в Турции26.07.2021 14:47
Общество 26.07.2021 14:47
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя России26.07.2021 14:04
Общество 26.07.2021 14:04
В центре Волгограда перепахали сквер26.07.2021 13:59
Общество 26.07.2021 13:59
Замгубернатора Волгоградской области наградил президент26.07.2021 13:24
Общество 26.07.2021 13:24
В Волгоградской области в овощах нашли химию26.07.2021 12:42
Общество 26.07.2021 12:42
«Даны поручения»: в Волгоградской области хотят привить 80% населения26.07.2021 11:30
Общество 26.07.2021 11:30
Реклама