Военные напустили дыма в Волгоградской области





Специалисты радиационной, химической и биологической защиты укрыли густым дымом район сосредоточения своих войск на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, в рамках учения войск РХБ защиты подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе

автомобилей "КамАЗ", накрыв белым облаком площадь около 3 кв. км.

Отмечается, что войска, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения как с земли, так и с воздуха.

Также были отработали приемы и способы специальной обработки техники, прибывшей из зоны химического заражения. Проведены мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой дегазации, дезинфекции и дезактивации вооружения и объектов в зоне условного заражения.

В учении приняли участие около 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 100 единиц специальной техники.

Фото: пресс-служба Южного военного округа