Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионки



В Волгограде на 76-ом году жизни скончался тренер отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград» Владимир Николаевич Захаров. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимиру Николаевичу стало плохо на своем рабочем месте, к сожалению, спасти его не удалось. Всего лишь неделю назад он отпраздновал 75-летний юбилей. Владимир Захаров - заслуженный тренер России, один из лучших отечественных наставников, воспитавший за свою долгую и яркую профессиональную карьеру не одну плеяду заслуженных и талантливых атлетов, добившихся высоких достижений, признания и глубочайшего уважения мировой спортивной общественности.

Среди его воспитанников, вписавших золотыми буквами свои имена в историю спорта, первая олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко, чемпион мира Юрий Кудинов, чемпион и рекордсмен мира Евгений Седов, а также действующие именитые именитые пловцы Мария Новикова, Денис Адеев и Иван Моргун.



