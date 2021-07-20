Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионки

В Волгограде на 76-ом году жизни скончался тренер отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград» Владимир Николаевич Захаров. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимиру Николаевичу стало плохо на своем рабочем месте, к сожалению, спасти его не удалось. Всего лишь неделю назад он отпраздновал 75-летний юбилей. Владимир Захаров - заслуженный тренер России, один из лучших отечественных наставников, воспитавший за свою долгую и яркую профессиональную карьеру не одну плеяду заслуженных и талантливых атлетов, добившихся высоких достижений, признания и глубочайшего уважения мировой спортивной общественности.
Общество 20.07.2021 08:38
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20.07.2021 08:38
В Волгограде на 76-ом году жизни скончался тренер отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград» Владимир Николаевич Захаров. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимиру Николаевичу стало плохо на своем рабочем месте, к сожалению, спасти его не удалось. Всего лишь неделю назад он отпраздновал 75-летний юбилей. Владимир Захаров - заслуженный тренер России, один из лучших отечественных наставников, воспитавший за свою долгую и яркую профессиональную карьеру не одну плеяду заслуженных и талантливых атлетов, добившихся высоких достижений, признания и глубочайшего уважения мировой спортивной общественности.
В Волгограде на 76-ом году жизни скончался тренер отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград» Владимир Николаевич Захаров. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимиру Николаевичу стало плохо на своем рабочем месте, к сожалению, спасти его не удалось. Всего лишь неделю назад он отпраздновал 75-летний юбилей. Владимир Захаров - заслуженный тренер России, один из лучших отечественных наставников, воспитавший за свою долгую и яркую профессиональную карьеру не одну плеяду заслуженных и талантливых атлетов, добившихся высоких достижений, признания и глубочайшего уважения мировой спортивной общественности.
Среди его воспитанников, вписавших золотыми буквами свои имена в историю спорта, первая олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко, чемпион мира Юрий Кудинов, чемпион и рекордсмен мира Евгений Седов, а также действующие именитые именитые пловцы Мария Новикова, Денис Адеев и Иван Моргун.
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