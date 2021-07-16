Общество

Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребами

Общество 16.07.2021 20:54
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16.07.2021 20:54


На пустующей территории в Дзержинском районе между ТРК «Мармелад» и клиникой микрохирургии глаза нельзя строить здания выше 22 метров. Об этом сегодня заявил мэр Волгограда Виталий Лихачев в ходе обсуждения плана развития пустыря на площадке городской общественной палаты, сообщает ИА «Высота 102».
В ходе обсуждения с участием региональных чиновников и общественников были также озвучены планы по строительству четвертого пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Одна из трех развязок, которые будут построены на территории Волгограда, частично пройдет по обсуждаемой территории.
«Возведение [развязок] начнется только после того, как мы завершим третий пусковой комплекс, который только начали строить, — отметил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев. — Будет три развязки: на «Мармеладе», на путепроводе через ж/д пути, где проезд Дорожников, и на выходе на «московскую» трассу». Чиновник подчеркнул, что будет предусмотрен выезд на развязку с улицы 8-й Воздушной Армии, но сама улица не войдет в состав четвертого пускового комплекса. «Трасса пройдет по Второй продольной магистрали, затем по улице Землячки, потом уходит на проезд Дорожников, Краснополянской, и окончание будет на «московской» трассе, где улица Домостроителей», — сказал Васильев.

Чтобы не уходить от существующей улично-дорожной сети, отметил председатель облкомдортранса, отрасль заинтересована в смягчении охранных зон Мамаева кургана, что предполагается новым проектом. «Проект разработан специализированными проектировщиками, в котором на основе визуального ландшафтного анализа увязывалось, прежде всего, строительство дороги и хозяйственное освоение, благоустройство территории, которая располагается за дорогой, прилегающая к стрелковому клубу. Основная конфигурация охранных зон осталась неизменной. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы трех аттестованных Минкультом экспертов, и мы получили согласование в министерстве культуры РФ данного проекта», — пояснил на заседании председатель областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия Александр Баженов.
Таким образом, новый проект позволит властям наконец-то заняться благоустройством и развитием заброшенного и заваленного мусором пустыря. Правда, пока что конкретного проекта для этого нет, подчеркнул глава Волгограда Виталий Лихачев. «Я видел несколько лет назад единственную визуализацию Александра Михайловича Вязьмина (Заслуженного архитектора РФ – прим. «Высоты 102»), но инвестора на нее так и не нашлось. Сложно будет найти сюда кого-то», — посетовал мэр.
Член общественной палаты Волгограда, руководитель Волгоградской экспертной группы Агентства стратегических инициатив Евгений Князев отметил, что общественности еще предстоит обсудить и выработать совместное решение, что именно должно появиться на данной территории. «Город должен развиваться гармонично, согласно закона и здравого смысла. Задач очень много, город заинтересован в развитии среды, которая создает настроение и улучшает качество жизни всех горожан», — заключил он. Его поддержали коллеги по общественной палате: Почетный архитектор России Михаил Норкин напомнил, что застройку этого участка планировали еще в 70-е годы прошлого века. «Районный парк, жилая застройка предполагалась, и магистраль, она тоже на генеральном плане была отражена. Эту территорию необходимо осваивать, это однозначно. Застройка не более 20 метров в высоту — это нормально, на мой взгляд», — подытожил Норкин.

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