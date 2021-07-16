Экономика

СберБанк полностью меняет линейку своих банковских карт

Экономика 16.07.2021 12:35 Новости компаний
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16.07.2021 12:35 Новости компаний


СберБанк упрощает линейку своих банковских карт и массово внедряет универсальный, удобный и наиболее выгодный для клиентов карточный продукт — СберКарту. На нее уже приходится 60% новых продаж. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиентам больше не придётся сравнивать условия различных карт СберБанка между собой, СберКарта подстроится под их требования к продукту и будет работать на них. 
СберКарта заменит старые карточные продукты, однако часть из них остается в линейке, например «Мир Социальная», «Аэрофлот», «Подари жизнь». При этом клиенты смогут и дальше перевыпускать уже имеющиеся у них карты, отличные от СберКарты.
«В прошлом году мы запустили новую СберКарту, и сейчас, понимая, что она является наиболее популярным продуктом у клиентов, мы решили заменить ей большинство старых карточных продуктов банка. Тариф по карте автоматически подстраивается под жизненную ситуацию клиента. Главное преимущество СберКарты в том, что чем активнее пользуешься картой, тем выгоднее она становится, обеспечивая ещё больше скидок, бонусов и возможностей», - комментирует  Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка.
Обслуживание карты бесплатно, если тратить по ней от 5000 рублей в месяц или хранить от 20 000 рублей, либо оформить подписку СберПрайм или СберПрайм+. Для получателей регулярных социальных выплат или пенсий карта будет бесплатной в любом случае. Кроме того, СберКарта предуматривает льготные тарифы обслуживания для отдельных категорий – молодежи и пенсионеров. Банк начислит 3,5% на остаток на пенсионные зачисления.
Также есть возможность улучшать условия обслуживания, увеличивая сумму трат. В зависимости от уровня расходов  и остатка по карте СМС-информирование становится бесплатным; действуют повышенные бонусы СберСпасибо: 5% от стоимости покупки в кафе, ресторанах, 5% в такси, а также 10% на АЗС. При достижении максимального уровня «бесплатности» появляется возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах по всему миру. 
Для держателей СберКарты в мобильном приложении СберБанк Онлайн создан удобный интерфейс, который позволяет видеть все условия, тарифы, скидки по своей СберКарте. Там же есть подсказки, как улучшить условия обслуживания по СберКарте или сохранить текущие. 
Подробнее об уникальных возможностях СберКарты — на сайте банка.

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