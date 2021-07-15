



Подготовительные земляные работы стартовали на участке склона поймы реки Царицы возле жилого комплекса «Волжские паруса» в Волгограде — весной 2022 года здесь откроется новый парк. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Ворошиловского района Роман Иванов, облагораживаемая территория свяжет сквер Пахмутовой, Царицынский парк и сквер у «Гасителя».

Инициатором создания парка на этой территории стала волгоградская группа IT-компаний, она же оплачивает проведение благоустройства. На территории площадью 4,5 тысячи квадратных метров высадят кустарники, устойчивые к переменчивому волгоградскому климату деревья: березы, клены, ивы, сосны и другие породы.





«По нашей задумке тут будет очень тихая, тенистая территория. Здесь будут дорожки, по которым нельзя быстро ездить на транспорте,

на электросамокатах, то есть тут можно и нужно будет передвигаться не торопясь, спокойно. Мы сделаем более пологие подъемы, озеленение,

причем будет разнотравье, в разное время года парк будет цвести по-разному», - рассказал руководитель компании-инвестора Денис Ларионов.





На пустующем сейчас участке появятся деревянные парковые скамьи, поливочный водопровод и десятки светильников идентичных тем, что уже размещены на

правом склоне поймы Царицы. Изюминкой будущего облагороженного пространства станет смотровая площадка с видом на Волгу.





Сейчас склон подготавливают к основным работам: убирают сорняки и мусор и проводят геопластику (создание необходимого ландшафта). Следующим этапом оборудуют подземные коммуникации: водоснабжение и электроснабжение - после чего начнут прокладывать пешеходные дорожки. В последнюю очередь на склоне высадят деревья и установят деревянные скамейки.

Изображения: визуализация проекта благоустройства склона поймы реки Царицы.