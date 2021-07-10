









Сегодня отдыхающих на несанкционированном пляже в Тракторозаводском районе Волгограда навестили сотрудники ГИМС МЧС России и ВОССВОД. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления МЧС, с загорающими на берегу были проведены беседы о том, что купаться в таких местах крайне опасно: спасателей здесь нет, а необследованное дно реки может преподнести неприятные сюрпризы. Не смущает людей и запрещающий аншлаг: к месту отдыха у воды приходят семьями.





Этот стихийный пляж пользуется популярностью у жителей северной части города. Участники рейда раздавали памятки с мерами безопасности на воде и напоминали, что за купание в запрещенных местах на территории Волгоградской области предусмотрена административная ответственность виде штрафов. Однако, как пояснили в МЧС, главная задача таких рейдов не наказать рублем, а достучаться до сознательности каждого человека.





Напомним, что в настоящее время в Волгограде отрыты только два официальных пляжа - в Красноармейском районе на песчаной косе полуострова Сарептского и на берегу Волги в микрорайоне Тулака в Советском районе. Еще один пляж готовят к открытию на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограде. В центре города и в Тракторозаводском районе официальных пляжей до сих пор нет.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области



