Общество 10.07.2021 18:34
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10.07.2021 18:34
Сегодня отдыхающих на несанкционированном пляже в Тракторозаводском районе Волгограда навестили сотрудники ГИМС МЧС России и ВОССВОД. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления МЧС, с загорающими на берегу были проведены беседы о том, что купаться в таких местах крайне опасно: спасателей здесь нет, а необследованное дно реки может преподнести неприятные сюрпризы. Не смущает людей и запрещающий аншлаг: к месту отдыха у воды приходят семьями.
Этот стихийный пляж пользуется популярностью у жителей северной части города. Участники рейда раздавали памятки с мерами безопасности на воде и напоминали, что за купание в запрещенных местах на территории Волгоградской области предусмотрена административная ответственность виде штрафов. Однако, как пояснили в МЧС, главная задача таких рейдов не наказать рублем, а достучаться до сознательности каждого человека.
Напомним, что в настоящее время в Волгограде отрыты только два официальных пляжа - в Красноармейском районе на песчаной косе полуострова Сарептского и на берегу Волги в микрорайоне Тулака в Советском районе. Еще один пляж готовят к открытию на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограде. В центре города и в Тракторозаводском районе официальных пляжей до сих пор нет.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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