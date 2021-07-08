Третий в Волгограде пляж откроют на острове Сарпинском

Общество 08.07.2021 18:58
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08.07.2021 18:58
Еще одно место для отдыха у воды в ближайшее время откроется на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, водолазы обследовали и очистили дно Волги неподалеку от причала речного трамвайчика.
Коммунальная служба оборудует будущий пляж раздевалками, биотуалетами, шезлонгами и зонтами. Разрешение на купание выдаст Роспотребнадзор после экспертизы проб воды, почвы и воздуха. Добраться до места отдыха можно на рейсовом речном транспорте.
Напомним, в Волгограде уже открыт один пляж в Красноармейском районе на песчаной косе полуострова Сарептского. Второе место для отдыха и купания муниципалитет готовит на берегу Волги в микрорайоне Тулака в Советском районе. В настоящее время ведется оборудование территории, ожидается выдача заключений Роспотребнадзора.
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