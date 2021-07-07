Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запреты

Общество 07.07.2021 11:51
0
07.07.2021 11:51
За предоставление услуги по курению кальянов, запрещенной из-за коронавирусных ограничений в Волгоградской области, ответит кальян-бар Hookah Place (ИП Бахвалов С.А.). Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе проверки бара, расположенного в Центральном районе Волгограда, были обнаружены 15 кальянов полностью готовых для курения потребителями.
Данная услуга предоставлялась в период действия временного запрета на предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в Волгоградской области, согласно постановлению губернатора от 15.03.2020 г. №179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Дело передано для рассмотрения в суд.
Реклама
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинации07.07.2021 12:04
Общество 07.07.2021 12:04
Детский интернат "Доверие" в Волгограде закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса07.07.2021 10:11
Общество 07.07.2021 10:11
Начался прием заявок по программе «Семейная ипотека»07.07.2021 09:39
Общество 07.07.2021 09:39
В Волжском пассажиров автобуса шокировал «перевертыш»07.07.2021 08:48
Общество 07.07.2021 08:48
«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслуг06.07.2021 20:13
Общество 06.07.2021 20:13
Вода творит чудеса: волгоградский ЦПКиО похорошел на глазах (ВИДЕО)06.07.2021 18:58
Общество 06.07.2021 18:58
Wi-fi, безнал и шведский стол: в волгоградской гимназии оператор питания приступил к работам по обновлению столовой06.07.2021 14:36
Общество 06.07.2021 14:36
В селе Волгоградской области ликвидируют очередной очаг бешенства06.07.2021 13:43
Общество 06.07.2021 13:43
Чиновников обязали заменить многострадальный водопровод в городе Волгоградской области06.07.2021 10:55
Общество 06.07.2021 10:55
Под Волгоградом районный МУП заигрался в «кошки-мышки» с жаждущими воды селянами06.07.2021 08:45
Общество 06.07.2021 08:45
В Волгограде открылся новый магазин «Пятёрочка»05.07.2021 17:24
Общество 05.07.2021 17:24
Суд обязал убрать следы беспамятства на братской могиле в Волгограде05.07.2021 15:31
Общество 05.07.2021 15:31
Суперливни с грозой, ветром и градом надвигаются на Волгоградскую область05.07.2021 14:58
Общество 05.07.2021 14:58
Беременную волгоградку в час пик доставили в роддом как VIP-персону05.07.2021 14:26
Общество 05.07.2021 14:26
В Волгограде готовят к открытию еще один пляж05.07.2021 13:07
Общество 05.07.2021 13:07
Реклама