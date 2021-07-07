Общество

Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запреты

Общество 07.07.2021 11:51
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07.07.2021 11:51


За предоставление услуги по курению кальянов, запрещенной из-за коронавирусных ограничений в Волгоградской области, ответит кальян-бар Hookah Place (ИП Бахвалов С.А.). Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе проверки бара, расположенного в Центральном районе Волгограда, были обнаружены 15 кальянов полностью готовых для курения потребителями.
Данная услуга предоставлялась в период действия временного запрета на предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в Волгоградской области, согласно постановлению губернатора от 15.03.2020 г. №179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Дело передано для рассмотрения в суд.

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