Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запреты





За предоставление услуги по курению кальянов, запрещенной из-за коронавирусных ограничений в Волгоградской области, ответит кальян-бар Hookah Place (ИП Бахвалов С.А.). Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе проверки бара, расположенного в Центральном районе Волгограда, были обнаружены 15 кальянов полностью готовых для курения потребителями.

Данная услуга предоставлялась в период действия временного запрета на предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в Волгоградской области, согласно постановлению губернатора от 15.03.2020 г. №179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Дело передано для рассмотрения в суд.



