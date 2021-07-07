Общество

Начался прием заявок по программе «Семейная ипотека»

Общество 07.07.2021 09:39 Новости компаний
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07.07.2021 09:39 Новости компаний


АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») —  региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» начал прием заявок по программе «Семейная ипотека» от  заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании.
Напомним, изначально программа была ориентирована на семьи с двумя и более детьми, один из которых родился в 2018-2022 гг.
По программе можно не только приобрести новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.
Оформить ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования  —  до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня. 
Подробности об условиях предоставления «Семейной ипотеки» здесь.

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