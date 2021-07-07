Начался прием заявок по программе «Семейная ипотека»

Общество 07.07.2021 09:39 Новости компаний
0
07.07.2021 09:39 Новости компаний
АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» начал прием заявок по программе «Семейная ипотека» от заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании.
Напомним, изначально программа была ориентирована на семьи с двумя и более детьми, один из которых родился в 2018-2022 гг.
По программе можно не только приобрести новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.
Оформить ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня.
Подробности об условиях предоставления «Семейной ипотеки» здесь.
Реклама
Детский интернат "Доверие" в Волгограде закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса07.07.2021 10:11
Общество 07.07.2021 10:11
В Волжском пассажиров автобуса шокировал «перевертыш»07.07.2021 08:48
Общество 07.07.2021 08:48
«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслуг06.07.2021 20:13
Общество 06.07.2021 20:13
Вода творит чудеса: волгоградский ЦПКиО похорошел на глазах (ВИДЕО)06.07.2021 18:58
Общество 06.07.2021 18:58
Wi-fi, безнал и шведский стол: в волгоградской гимназии оператор питания приступил к работам по обновлению столовой06.07.2021 14:36
Общество 06.07.2021 14:36
В селе Волгоградской области ликвидируют очередной очаг бешенства06.07.2021 13:43
Общество 06.07.2021 13:43
Чиновников обязали заменить многострадальный водопровод в городе Волгоградской области06.07.2021 10:55
Общество 06.07.2021 10:55
Под Волгоградом районный МУП заигрался в «кошки-мышки» с жаждущими воды селянами06.07.2021 08:45
Общество 06.07.2021 08:45
В Волгограде открылся новый магазин «Пятёрочка»05.07.2021 17:24
Общество 05.07.2021 17:24
Суд обязал убрать следы беспамятства на братской могиле в Волгограде05.07.2021 15:31
Общество 05.07.2021 15:31
Суперливни с грозой, ветром и градом надвигаются на Волгоградскую область05.07.2021 14:58
Общество 05.07.2021 14:58
Беременную волгоградку в час пик доставили в роддом как VIP-персону05.07.2021 14:26
Общество 05.07.2021 14:26
В Волгограде готовят к открытию еще один пляж05.07.2021 13:07
Общество 05.07.2021 13:07
Волгоградка отсудила 300 тысяч у магазина за падение на скользком полу05.07.2021 12:44
Общество 05.07.2021 12:44
Сосновый лес на разделительной полосе в Волгограде избавят от пыли05.07.2021 12:20
Общество 05.07.2021 12:20
Реклама