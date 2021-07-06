«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслуг











С шокирующими новостями столкнулись пациенты Николаевской центральной районной больницы: на информационном стенде в местной поликлинике разместили объявление о новых условиях оказания платных медицинских услуг. Теперь у пациента обязательно должны быть сведения о пройденной вакцинации от коронавируса, либо результаты теста на антитела к COVID-19, либо медотвод, рассказали ИА «Высота 102» жители Николаевска.

Объявление подкреплялось приказом комитета здравоохранения Волгоградской области №1183 «О мерах по увеличению иммунной прослойки против новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения» от 19.05.2021 года. Вопрос о существовании этого документа корреспондент «Высоты 102» задал председателю комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолию Себелеву на сегодняшнем брифинге. Себелев опроверг информацию, указанную в объявлении, и назвал действия руководства Николаевской ЦРБ самоуправством. «Такого приказа нет, и не существовало никогда», - заявил председатель облздрава.

Вместе с тем Анатолий Себелев пояснил, что существует другой приказ, связанный с прививками от COVID-19. «Был приказ о том, что проведение плановой госпитализации с данными о вакцинации... Он был подписан месяц назад еще. Плановая госпитализация с данными о вакцинации либо наличии антител, о том, что переболел, и нахождение этого гражданина в регистре переболевших. С целью защитить учреждения от распространения [инфекции] внутри стационара», — сказал Себелев на брифинге.