«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслуг
Общество 06.07.2021 20:13
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06.07.2021 20:13
С шокирующими новостями столкнулись пациенты Николаевской центральной районной больницы: на информационном стенде в местной поликлинике разместили объявление о новых условиях оказания платных медицинских услуг. Теперь у пациента обязательно должны быть сведения о пройденной вакцинации от коронавируса, либо результаты теста на антитела к COVID-19, либо медотвод, рассказали ИА «Высота 102» жители Николаевска.
Объявление подкреплялось приказом комитета здравоохранения Волгоградской области №1183 «О мерах по увеличению иммунной прослойки против новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения» от 19.05.2021 года. Вопрос о существовании этого документа корреспондент «Высоты 102» задал председателю комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолию Себелеву на сегодняшнем брифинге. Себелев опроверг информацию, указанную в объявлении, и назвал действия руководства Николаевской ЦРБ самоуправством. «Такого приказа нет, и не существовало никогда», - заявил председатель облздрава.
Вместе с тем Анатолий Себелев пояснил, что существует другой приказ, связанный с прививками от COVID-19. «Был приказ о том, что проведение плановой госпитализации с данными о вакцинации... Он был подписан месяц назад еще. Плановая госпитализация с данными о вакцинации либо наличии антител, о том, что переболел, и нахождение этого гражданина в регистре переболевших. С целью защитить учреждения от распространения [инфекции] внутри стационара», — сказал Себелев на брифинге.
Между тем, ровно две недели назад, 22 июня, на аналогичном брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов прокомментировал отказ в плановой госпитализации без прививки от коронавируса. Тогда он пояснил, что «требовать прививку никто не может», но при этом подчеркнул, что есть право не прививаться, а есть обязанность не распространять инфекцию. Напомним, в начале июня заложницей ситуации с вакцинацией при госпитализации оказалась жительница Жирновского района Вера Сизова. Тогда пенсионерку отказывались госпитализировать в районную больницу для планового лечения без прививки от COVID-19. Эту проблему удалось решить только после вмешательства регионального комитета здравоохранения.
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