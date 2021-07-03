Чиновники бросили хутор в Волгоградской области на «самовыживание»





Без продуктов и транспортного сообщения остались жители хутора Михайловка Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, люди пожаловались омбудсмену на бездействие чиновников, которые не хотят решать их проблемы. В хуторе проживает 300 человек, однако в этом населенном пункте отсутствуют какие-либо торговые точки по продаже продуктов и товаров. Ближайший продуктовый магазин располагается в хуторе Ежовка, находящимся на расстоянии 15 км от Михайловки. Посещать этот магазин михайловцам крайне затруднительно, тем более, что между хуторами отсутствует транспортное сообщение. Неоднократные обращения жителей в органы местной власти не увенчались успехом. Все, чего смогли добиться селяне – это подвоза хлеба в местное отделение АО «Почта России».

В аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области выразили надежду, что чиновники все-таки решат проблемы хуторян. Как власти намерены обеспечить снабжение продуктами и транспортом жителей этого хутора, корреспонденту ИА «Высота 102», к сожалению, узнать не удалось. Глава Ежовского сельского поселения, куда входит хутор Михайловка, Наталья Кравцова и глава Киквидзенского района Сергей Савин, к сожалению, оказались недоступными для общения.



