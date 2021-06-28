В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек

Общество 28.06.2021 12:32
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28.06.2021 12:32
В Волгоградской области уже 1504 человека за все время пандемии скончались от COVID-19. Такую печальную статистику, сообщает ИА «Высота 102» озвучили в региональном оперштабе. Только за минувшие сутки стало известно еще о семерых умерших. Врачам не удалось спасти жизни 66-летней волгоградки, 72-летнего мужчины из Камышинского района и 55-летней камышанки, 80-летнего пенсионера из Кумылженского района, 63-летней женщины из Новониколаевского района, 83-летней жительницы Среднеахтубинского района и 79-летней пенсионерки из Новоаннинского района.
При этом суточная заболеваемость коронавирусом в регионе вновь выросла. Так, выявлено еще 143 новых случаев заболевания. Среди муниципалитетов по количеству заболевших Волгоград впереди всех – 85 случаев, в Городищенском районе зафиксировано 10 заболевших, в Волжском – 7.
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