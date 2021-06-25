



Социально-культурный проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021» в номинации «Развитие территорий» и вошел в сборник лучших практик гражданской активности в России.

Напомним, проект «Котельниково – Земля Героев» реализуется общественниками и администрацией города Котельниково Волгоградской области при поддержке волонтеров и компании «ЕвроХим», объединившихся для продвижения уникального культурно-исторического наследия территории.

В Котельниковском районе родились великие казаки Степан Разин и Емельян Пугачев. Здесь произошел перелом в Сталинградской битве и всей Великой Отечественной войне - Юрий Бондарев написал свой роман «Горячий снег» именно про эти события. Сегодня общественность выступает за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы». А сегодняшние герои - строители, горняки, инженеры, – создают уникальное предприятие по добыче калия, не имеющее аналогов в постсоветской России.

Проект направлен на повышение культурной и туристической привлекательности Котельниково. Он включает мероприятия по продвижению уникального бренда города, создание общественных пространств, в частности, «Парка Героев», выставок и экспозиций по наследию и истории, развитие культурного и событийного туризма, ремесел, местной гастрономии и волонтерства.

Созданная Андреем Мельниченко компания «ЕвроХим», являющаяся одним из лидеров в России в области социальной ответственности, помогает данному проекту, равно как и другим гражданским инициативам в регионах присутствия. «ЕвроХиму» в этом году исполняется 20 лет.

За эти годы в небольших городах России, где находятся предприятия компании, создана новейшая социальная инфраструктура и реализуются масштабные программы по развитию городской среды и повышению качества жизни. В мае 2021 года «ЕвроХим» вошёл в число победителей конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020» сразу в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность».



