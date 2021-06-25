Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»
Общество 25.06.2021 09:53
0
25.06.2021 09:53
Социально-культурный проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021» в номинации «Развитие территорий» и вошел в сборник лучших практик гражданской активности в России.
Напомним, проект «Котельниково – Земля Героев» реализуется общественниками и администрацией города Котельниково Волгоградской области при поддержке волонтеров и компании «ЕвроХим», объединившихся для продвижения уникального культурно-исторического наследия территории.
В Котельниковском районе родились великие казаки Степан Разин и Емельян Пугачев. Здесь произошел перелом в Сталинградской битве и всей Великой Отечественной войне - Юрий Бондарев написал свой роман «Горячий снег» именно про эти события. Сегодня общественность выступает за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы». А сегодняшние герои - строители, горняки, инженеры, – создают уникальное предприятие по добыче калия, не имеющее аналогов в постсоветской России.
Проект направлен на повышение культурной и туристической привлекательности Котельниково. Он включает мероприятия по продвижению уникального бренда города, создание общественных пространств, в частности, «Парка Героев», выставок и экспозиций по наследию и истории, развитие культурного и событийного туризма, ремесел, местной гастрономии и волонтерства.
Созданная Андреем Мельниченко компания «ЕвроХим», являющаяся одним из лидеров в России в области социальной ответственности, помогает данному проекту, равно как и другим гражданским инициативам в регионах присутствия. «ЕвроХиму» в этом году исполняется 20 лет.
За эти годы в небольших городах России, где находятся предприятия компании, создана новейшая социальная инфраструктура и реализуются масштабные программы по развитию городской среды и повышению качества жизни. В мае 2021 года «ЕвроХим» вошёл в число победителей конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020» сразу в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность».
Реклама
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)25.06.2021 11:27
Общество 25.06.2021 11:27
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в Волгограде25.06.2021 10:09
Общество 25.06.2021 10:09
Последняя надежда: под Волгоградом вдова попросила Путина разобраться с захватом земель25.06.2021 08:08
Общество 25.06.2021 08:08
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкой24.06.2021 19:49
Общество 24.06.2021 19:49
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсах24.06.2021 17:54
Общество 24.06.2021 17:54
Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в Волгограде24.06.2021 17:13
Общество 24.06.2021 17:13
В Волгограде родился Люцифер24.06.2021 17:11
Общество 24.06.2021 17:11
Как сэкономить на оплате проезда по Волгограду24.06.2021 13:44
Общество 24.06.2021 13:44
В Волгоградской области прибавилось количество стобалльников24.06.2021 13:35
Общество 24.06.2021 13:35
Оперштаб Волгоградской области готовит ключевые решения по коронавирусу24.06.2021 12:12
Общество 24.06.2021 12:12
Волгоградская облдума разрешила собираться гражданам ради самообложения24.06.2021 12:02
Общество 24.06.2021 12:02
«Вы прививочку сделали?»: депутаты Волгоградской облдумы утвердили новых членов общественной палаты (ВИДЕО)24.06.2021 10:48
Общество 24.06.2021 10:48
Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорби23.06.2021 17:13
Общество 23.06.2021 17:13
Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)23.06.2021 16:50
Общество 23.06.2021 16:50
Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской области23.06.2021 16:45
Общество 23.06.2021 16:45
Реклама