«Они уезжают»: новый поезд из Волжского увезет мигрантов в Узбекистан

Общество 23.06.2021 10:40
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23.06.2021 10:40
Назначен дополнительный поезд сообщением Волжский-Ташкент для вывоза граждан Узбекистана на родину. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороги, поезд отправится с железнодорожного вокзала в Волжском 25 июня в 20:50.
Напомним, из Волжского с осени прошлого года в Узбекистан отправились десятки поездов с гражданами этого государства. Несмотря на продление льготного режима пребывания мигрантов в России, желающие покинуть Россию находятся.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о проблемах фермеров, выращивающих овощи, связанных с нехваткой рабочей силы, из-за резкого сокращения количества мигрантов. Однако в администрации Волгоградской области заявили, что замещают иностранную рабочую силу местными кадрами, рабочими из других регионов, а также студенческими отрядами.
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