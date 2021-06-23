«Они уезжают»: новый поезд из Волжского увезет мигрантов в Узбекистан





Назначен дополнительный поезд сообщением Волжский-Ташкент для вывоза граждан Узбекистана на родину. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороги, поезд отправится с железнодорожного вокзала в Волжском 25 июня в 20:50.

Напомним, из Волжского с осени прошлого года в Узбекистан отправились десятки поездов с гражданами этого государства. Несмотря на продление льготного режима пребывания мигрантов в России, желающие покинуть Россию находятся.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о проблемах фермеров, выращивающих овощи, связанных с нехваткой рабочей силы, из-за резкого сокращения количества мигрантов. Однако в администрации Волгоградской области заявили, что замещают иностранную рабочую силу местными кадрами, рабочими из других регионов, а также студенческими отрядами.



