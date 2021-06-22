



Привившиеся от COVID-19 жители Волгоградской области смогут воспользоваться дополнительной скидкой в сети супермаркетов «Покупочка» и «ПокупАЛКО». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Тамерлан», с 28 июня после получения первого компонента вакцины в прививочных пунктах региона гражданам выдадут скидочный купон.

Размер скидки в зависимости от суммы покупки составляет от 5% до 20%. Скидка предоставляется однократно и не действует на акционный товар, табачную и алкогольную продукцию. Подробная информация об акции размещена на купоне. Количество сертификатов ограничено.