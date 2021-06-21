Общество

Миллионы завтраков и обедов: комбинат питания компании "Виво Маркет" отметил свой день рождения

Общество 21.06.2021 12:13 Новости компаний
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21.06.2021 12:13 Новости компаний


Более 6 миллионов завтраков и свыше 2 миллионов обедов приготовили за два года повара школьных столовых из продуктов комбината готового питания компании “Виво Маркет”.  
Сегодня волгоградский комбинат - одно из самых технологичных и безопасных пищевых производств в ЮФО. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, 17 июня на территории, прилегающей к производству, был организован праздник для сотрудников и их семей. 

С поздравлениями и словами благодарности выступила директор ООО "Виво Маркет" Мария Иванова: "Низкий поклон всем тем, кто давно с нами и тем, кто к нам присоединяется. Мы с вами делаем огромное человеческое дело, которое нужно этому городу, этой стране, и, я не побоюсь сказать, этому миру".

Для детей было организовано музыкально-танцевальное шоу и целый город развлечений: рисование песком, изготовление слаймов, аквагрим, Энгри Бердс, гигантский футбол и множество других. Все желающие смогли отведать сладкой ваты, попкорна и карамельных яблок. Мария Иванова провела для ребят экскурсию по комбинату. Дети увидели, где работают их родители, и многие захотели в будущем стать специалистами комбината. В конце праздника в небо были запущены праздничные воздушные шары.

Напомним, комбинат “Виво Маркет” сегодня - это построенное с нуля современное производство, которое является самым крупным в Волгоградской области и одним из самых современных в ЮФО. Роботизированное производство расположено на 6,5 тысячах квадратных метров площади, где размещено свыше 200 образцов высокотехнологичного оборудования ведущих производителей. 
Объемы продукции, которую комбинат выпустил за два года впечатляют. Овощной цех – 2,6 млн. единиц продукции, мясной цех - 803 тыс. полуфабрикатов, универсальный цех – 3,8 мл. единиц буфетной продукции. 
“Виво Маркет” - это больше чем организатор питания в школах пяти районов Волгограда. Компания не просто исполняет условия контрактов, а делает все возможное для того, чтобы дети в школах, питаясь качественно и безопасно, сохраняли свое здоровье, учились с удовольствием. 
Новые концепты питания, которые разработаны и внедряются компанией в школьных столовых, будут этому помогать. Так, этим летом “Виво Маркет” преобразует столовую в школьное кафе для Гимназии №12 Краснооктябрьского района. Там будет полностью отремонтирован обеденный зал, заменены мебель и посуда, организован шведский стол и зона wi-fi. Ученики школы уже выбрали наиболее интересный дизайн проект. Строительно-монтажные работы на объекте стартуют в начале июля. Школьное кафе в гимназии будет открыто 1 сентября. 



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