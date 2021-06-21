Двое юных байкеров пострадали в Волгоградской области в ДТП





Двое несовершеннолетних водителей пострадали в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в Кумылженском районе травму получил 14-летний подросток, который не справился с управлением мопедом марки "Zonder". На проселочной дороге в 300 метрах от хутора Глушица подросток совершил опрокидывание. В Светлоярском районе в больницу доставили 12-летнего водителя мотоцикла "Racer". Юный водитель получил травму при движении по грунтовой дороге в поселке Нариман. Его правая нога попала в спицы заднего колеса мотоцикла.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области с ДТП в Светлоярском районе